Pa: Cgil-Flc-Fp, stop a differimento Tfs e Tfr, adesso il governo intervenga

- Da sempre la Cgil con Fp e Flc, chiedono la parificazione delle condizioni di accesso al Tfr e Tfs tra settore pubblico e settore privato, superando le norme che ne posticipano di molti anni il pagamento per i dipendenti pubblici. La sentenza n.130 della Corte costituzionale – riferisce una nota – dichiara anticostituzionale il differimento e la rateizzazione del Tfr e del Tfs dei dipendenti pubblici in quanto contrasta con il principio della giusta retribuzione, contenuto nell'art.36 della Costituzione, che sancisce che: "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa". In questi anni il Parlamento non è voluto intervenire su questo tema, nonostante la sentenza n.159/2019 della Corte costituzionale, che aveva disposto che non venisse applicata alcuna differenza tra il Tfr e il Tfs, contemplando un differimento solo per le pensioni anticipate. In questi anni i tempi di liquidazione del Tfs e Tfr per i dipendenti pubblici, hanno raggiunto posticipi fino a sette anni - a seconda del motivo della cessazione dell'attività lavorativa. Adesso Cgil, Flc e Fp, chiedono che il governo intervenga e ponga finalmente fine a questa palese ingiustizia e disparità di trattamento dei lavoratori pubblici nei confronti di quelli del settore privato, in caso contrario proseguiremo la vertenza con un'azione legale massiva, per tutelare tutte le lavoratrici e lavoratori coinvolti. (Rin)