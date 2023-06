Lombardia: Majorino, nomine Corecom, metodo giunta è inaccettabile, destra non riesce a liberarsi dei fantasmi passati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Trovo indecente il fatto che un nostalgico del fascismo venga candidato a svolgere una funzione tanto delicata come la presidenza del Corecom". A dirlo Pierfrancesco Majorino, capogruppo regionale del Pd, commentando la notizia della candidatura di Maurizio Gussoni a presidente del Corecom, in una nota ufficiale. "Scava, scava - prosegue Majorino - la destra di Giorgia Meloni non riesce a liberarsi dei suoi fantasmi del passato". "E intanto - conclude il capogruppo PD - la Giunta Fontana affoga nelle lotte di potere, con i partiti impegnati unicamente nella spartizione delle poltrone. Fdi è il più famelico e propone uomini di chiara appartenenza alla destra, a prescindere da qualsiasi valutazione di merito. È un metodo inaccettabile”. (com)