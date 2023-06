Difesa: Crosetto, nella leadership Usa in spazio e cyber ci sono ponti dove possiamo creare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Gli Stati Uniti sono all’avanguardia per quanto riguarda i domini dello spazio e del cyber: nella loro leadership ci sono ponti in cui anche l’Italia è avanti, e dove si può creare una cooperazione che vada a vantaggio di entrambi. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, in occasione della sua visita negli Stati Uniti. Durante il colloquio odierno al Pentagono con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, le parti si sono impegnate “a far incontrare i nostri staff per affrontare i temi di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare, come lo spazio e la cooperazione nel dominio cyber”. Gran parte dei conflitti futuri, ha spiegato il ministro, passerà attraverso questi due domini. “La guerra in Ucraina, insieme all’accelerazione della competizione tra Paesi, hanno convinto tutti che nessuna nazione sia in grado di fare tutto in autonomia: servono una visione e una collaborazione a 360 gradi, e presto ci saranno novità su questo fronte”, ha concluso. (Was)