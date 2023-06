Africa: Crosetto, serve strategia per consentire al continente di prendere in mano il proprio destino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo sarà il secolo dell’Africa. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Durante il colloquio odierno al Pentagono con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, il ministro ha affermato di aver discusso il tema dell’Africa, dedicando particolare attenzione a “nazioni su cui l’Italia ha una conoscenza maggiore, come Libia e Tunisia”. Ribadendo la centralità strategica dell’Africa, Crosetto ha sottolineato la necessità di “un approccio che consenta al continente di prendere in mano il proprio destino economico, sanitario, culturale e di istruzione”. E questo, ha concluso, è un compito che dovrà assolvere l’Occidente. (Was)