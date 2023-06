Ucraina: Crosetto, difficoltà della controffensiva erano chiare a tutti, anche a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le difficoltà della controffensiva ucraina “erano chiare a tutti, anche a Kiev”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, in occasione della sua visita negli Stati Uniti. “La controffensiva è tipicamente più difficile della difesa, e io stesso avevo espresso le mie preoccupazioni in merito al presidente Volodymyr Zelensky, durante il nostro incontro a Roma: le linee di difesa costruite dai russi nei territori occupati sono significativi, alla luce anche della loro superiorità numerica”, ha detto, sottolineando la necessità di arrivare ad un punto in cui “la consapevolezza di non poter più reggere il conflitto sia colta principalmente dalla Russia, e mi pare che si stia arrivando a questa condizione”. (Was)