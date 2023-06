Milano: flash mob FDI a Calvairate dopo maxi rissa tra rom per dire basta al degrado e alle occupazioni abusive (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è più tempo per lo scaricabarile, l'Amministrazione deve fare la sua parte e assumersi la responsabilità di questi episodi. La Giunta milanese deve allestire un presidio fisso di Polizia Locale, attivando da subito un piano per la città che preveda di restituire ai cittadini onesti interi quartieri ormai cannibalizzati". "Nel 2014, la Giunta Pisapia - ha precisato Francesco Rocca consigliere comunale di FdI - sgomberò il campo rom di via San Dionigi con la totale assenza di controlli e di adeguate politiche sociali, d'integrazione e inclusione. L'Amministrazione comunale ha permesso questa attuale situazione di illegalità e degrado; a ciò si aggiunga la realizzazione e il successivo sgombero del Centro di Emergenza Sociale poi chiamato Centro di accoglienza Temporanea di via Sacile, poco distante dal quartiere Calvairate, da parte della prima Giunta Sala. La situazione si è aggravata con nuove occupazioni abusive nei caseggiati che hanno di fatto trasformato quell'area abbandonata di Milano in una vera banlieue". (com)