Ucraina: Crosetto, dialogo di pace non può esserci mentre esplodono le bombe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il percorso per la pace in Ucraina deve partire dalla Russia, che deve smettere di lanciare missili e aprire alla possibilità di un dialogo, che non può avvenire quando esplodono le bombe. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una conferenza stampa organizzata all’ambasciata d’Italia a Washington, in occasione della sua visita negli Stati Uniti. “Far cessare le bombe è l’obiettivo di tutti: difficile, ma ogni elemento può essere rilevante”, ha detto, ribadendo che “nessuno vuole distruggere la Russia: l’obiettivo è la libertà dell’Ucraina”. (Was)