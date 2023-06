Usa: Masaf, Ambasciata e Ice celebrano a New York cucina italiana candidata a patrimonio Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riconosciuta in tutto il mondo, sostenibile e rispettosa della biodiversità, salutare, prelibata, fatta di alimenti eccellenti per qualità e sicurezza. Oggi la cucina italiana è ufficialmente candidata a essere iscritta nella lista Unesco dei patrimoni culturali immateriali. Un riconoscimento che prevederà un percorso durante il quale il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) e l’Ambasciata italiana negli Stati Uniti, con il supporto di Ice Agenzia, hanno deciso di identificare nel Summer Fancy Food un’occasione per dare valore a questa candidatura. Definita come “un insieme di pratiche sociali, riti e gestualità basate sui tanti saperi locali che, senza gerarchie, la identificano e la connotano”, la cucina italiana e il dossier di candidatura saranno i protagonisti del Summer Fancy food, uno degli eventi internazionali più importanti del settore e dell’evento organizzato da Ice Agenzia al Gotham Hall di Brodway nella serata di sabato 24 giugno. La serata vedrà la presenza di un pubblico di 150 personalità provenienti dall’Italia, dagli Stati Uniti e dal resto del mondo, alla presenza di istituzioni, imprenditori e alcuni brand rappresentanti del Made in Italy. Alla serata evento saranno presenti Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Mariangela Zappia, Ambasciatrice dell’Italia negli Stati Uniti e Matteo Zoppas, presidente di Ice. (segue) (Com)