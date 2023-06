Usa: Masaf, Ambasciata e Ice celebrano a New York cucina italiana candidata a patrimonio Unesco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chef d’eccezione si alterneranno alla preparazione del Menù per la serata come Enrico Derflingher, due stelle Michelin, una lunga esperienza alla Casa Bianca e Buckingham Palace, celebre per aver ideato il risotto “Regina Vittoria”, il più amato della Regina Elisabetta, preparato con i gamberi rossi. Nell’antipasto di finger food troverà spazio anche la Piadina romagnola, piatto della tradizione emiliana e della sua terra colpita nei mesi scorsi da una terribile alluvione per la quale verrà annunciata un’iniziativa solidale. Sarà Alessandro Borghese, chef rinomato e uno dei volti più noti della televisione italiana, capace di diffondere la cultura della cucina italiana in tutto il Paese, a preparare il primo piatto: pasta e patate. Gianni Tarabini, lo chef valtellinese che con il suo agriturismo Le Présef ha conquistato per primo la stella Michelin, insieme a Derflingher si occuperà del secondo piatto. Infine, dalla maestria dello chef veneto Andrea Zanin, due stelle Michelin e punto di riferimento della cucina italiana in America, nascerà il dessert, un tiramisù preparato secondo la ricetta della tradizione e noto in tutto il mondo. Un dolce amatissimo, tanto rinomato, quanto conteso dal punto di vista delle sue origini. Piatti sopraffini, preparati nel rispetto della biodiversità. Nel corso della serata verrà consegnata da parte del Masaf a Fabrizio Facchini, componente del Cda dell’associazione italiana Chef di New York e ai ristoratori presenti una targa da esporre presso la propria attività recante la scritta “Io amo la cucina italiana candidata a Patrimonio Unesco”. (segue) (Com)