Usa: Masaf, Ambasciata e Ice celebrano a New York cucina italiana candidata a patrimonio Unesco (3)

- L’iniziativa ministeriale si inserisce nell’ambito delle attività di candidatura della cucina italiana che verrà decretata entro il 2025. Spazio anche alla solidarietà con i cuochi contadini di Campagna Amica che prepareranno la piadina simbolo della Romagna alluvionata a sostegno della quale sarà presentata anche la raccolta fondi della National Italian American Foundation (Niaf) dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini, dall’Amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia e dal direttore di Campagna Amica Carmelo Troccoli. Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, ha dichiarato: “Il governo Meloni è al lavoro per rafforzare la presenza del marchio Italia nei mercati esteri, dialogando e coinvolgendo tutti gli attori della filiera agroalimentare. Eventi come questo sono la strada da percorrere per valorizzare le nostre eccellenze, appuntamenti dove le nostre aziende hanno la possibilità di aprirsi al mondo e di far conoscere la qualità che contraddistingue la nostra Nazione. La domanda di made in Italy continua ad aumentare e solo facendo sistema saremo in grado di rispondere alle sfide, presenti e future, dell’internazionalizzazione”. Mariangela Zappia, ambasciatrice dell’Italia negli Stati Uniti, ha affermato: “La cucina italiana, insieme alla moda, al design e alle eccellenze più innovative del made in Italy, è già amatissima negli Stati Uniti. La candidatura all’inserimento nel patrimonio immateriale dell’umanità contribuisce ad accrescere, nel pubblico americano, la consapevolezza che la cucina italiana non esprime solo il meglio in termini di gusto ma è un tassello fondamentale di un patrimonio culturale ineguagliabile, parte di una tradizione millenaria e allo stesso tempo dimostrazione di innovazione e sostenibilità”. (segue) (Com)