Usa: Masaf, Ambasciata e Ice celebrano a New York cucina italiana candidata a patrimonio Unesco (4)

- Matteo Zoppas, presidente di Ice, ha sottolineato: “La candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco, si legittima con la sua unicità e la sua capacità di rispondere ai temi della biodiversità e ai valori della sostenibilità diventati oggi punti essenziali per la salvaguardia del Pianeta. Con la sua originalità nello sviluppo di tecniche di cottura diversificate e di utilizzazione degli ingredienti ha saputo integrare largamente i modelli di innumerevoli Paesi del mondo, aspirando giustamente a questo importante riconoscimento. L’Italia con i suoi cuochi, maestri, chefs, ha declinato la cucina italiana in tante forme, generando una forte richiesta dei nostri prodotti tanto negli Stati Uniti quanto nel resto del mondo. Basti pensare che solo nel 2022 le esportazioni di prodotti agroalimentari negli Usa sono state di 6,6 miliardi, in crescita del 18,5 per cento rispetto al 2021, 4,5 dei quali derivanti dalla vendita di prodotti alimentari e 2 miliardi derivanti da vino e alcolici. Dalla pasta alla pizza, dal cappuccino al panino, dal risotto al prosciutto, dall’olio all’aceto balsamico, la cucina italiana è diventata sinonimo di adattabilità e di salvaguardia dei prodotti più disparati che il pianeta ci offre. Una biodiversità tutta italiana da preservare e continuare a far conoscere nel mondo, così come Ice continuerà a fare a supporto di un percorso che, ne siamo certi, non potrà che concludersi positivamente”. (Com)