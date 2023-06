Serbia-Croazia: Brnabic incontra Plenkovic, vogliamo migliorare "cooperazione reciproca"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è interessata a migliorare la "cooperazione reciproca" con la Croazia. Lo ha affermato la premier serba, Ana Brnabic, a margine dell'inaugurazione della Casa croata nella città di Subotica, in Vojvodina, sede della minoranza croata nel Paese, alla presenza dell'omologo di Zagabria, Andrej Plenkovic. Lo riporta la stampa di Belgrado. "Ci sono stati sei incontri tra Serbia e Croazia dall'inizio dell'anno", ha detto Brnabic, osservando che le visite del premier croato a Subotica e a Zagabria "forniscono un impulso positivo per la formazione di relazioni significativamente migliori in futuro". "Il fatto che abbiamo iniziato a intensificare il dialogo e le visite è estremamente importante, e solo quest'anno abbiamo avuto sei incontri al più alto livello. Credo che questo contribuirà a rafforzare un clima di colloqui e ad avvicinarsi alla soluzione delle questioni aperte da decenni tra i nostri due Paesi", ha sottolineato Brnabic. Plenkovic, da parte sua, ha detto che l'apertura della Casa croata a Subotica "è un importante passo avanti verso la minoranza croata in Serbia". "Ci sforziamo di risolvere le questioni aperte nel dialogo e in un'atmosfera tranquilla", ha scritto il premier croato su Twitter. (Seb)