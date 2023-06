Italia-Usa: Crosetto, amicizia speciale, Washington alleato in nostra lotta per democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Italia e Stati Uniti è antica, e i due Paesi sono uniti da un legame speciale di amicizia. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un bilaterale al Pentagono con il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. “Gli Stati Uniti hanno giocato un ruolo fondamentale nella nostra lotta per diventare un democrazia, e il colloquio di oggi è una occasione per parlare di ciò che vogliamo continuare a fare insieme”, ha detto. (Was)