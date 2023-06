Expo 2030: Rocca, se Roma vince benefici per tutto il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa, con le sue risorse, "è un'alleata fondamentale e irrinunciabile per gli enti locali. L'ho visto a Parigi, insieme alla premier Meloni e al sindaco Gualtieri a tifare per Expo2030. Se Roma prevarrà su Riad, questo comporterà innumerevoli benefici per tutta la regione in un'ottica di promozione della nostra unicità e bellezza". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, intervenendo alla presentazione del "Progetto Europa" presso le Corsie Sistine dell'ospedale Santo Spirito di Roma. (Rer)