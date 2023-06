Cina-Ue: "Cgtn", Pechino e Bruxelles difendano apertura del panorama internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina e l'Unione europea dovrebbero cooperare per difendere l'apertura del panorama internazionale. È quanto si legge in un editoriale pubblicato dall'emittente di Stato cinese "Cgtn", dopo l'intervento tenuto oggi dal primo ministro Li Qiang al summit di Parigi per un nuovo patto finanziario globale. Alla presenza di oltre 60 leader, Li ha ribadito che è necessario "difendere la cooperazione internazionale e il perseguimento dello sviluppo comune, mentre dilagano unilateralismo e protezionismo". Parole, queste, che secondo "Cgtn" riaffermano la "determinazione" della Cina a lavorare con l'Europa per rafforzare le relazioni bilaterali e iniettare stabilità nel panorama globale, in un momento in cui sono evidenti le "crescenti e persistenti incertezze derivanti dai conflitti geopolitici". (segue) (Cip)