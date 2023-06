Fvg: Fedriga, su Wartsila impegno a trovare soluzione credibile in breve tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Massimo impegno per trovare una soluzione credibile alla vertenza Wartsila, in linea con l'accordo siglato il 29 novembre scorso e nel più breve tempo possibile. Lo ha assicurato oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che nel pomeriggio ha partecipato nel palazzo della Prefettura a Trieste a un incontro con i sindacati dello stabilimento insieme con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Rispettare l’accordo del 29 novembre è, per Fedriga, “un aspetto assolutamente irrinunciabile per la parte pubblica, su cui auspico ci possano essere importanti novità nel più breve tempo possibile. La Regione, d'intesa con il governo, intende utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per superare lo stallo creatosi all'atto della presentazione, da parte di Wärtsilä, di due opzioni di subentro non conformi all'accordo siglato a fine 2022. Rimane inteso - ha concluso Fedriga - che, a prescindere dal contributo delle istituzioni, il privato non dovrà sottrarsi ai propri obblighi ma, al contrario, sarà chiamato a onorare gli impegni assunti ai tavoli ministeriali per contribuire in modo fattivo al processo di reindustrializzazione del sito". (Frt)