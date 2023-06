Usa: elezioni 2020, due falsi grandi elettori hanno accettato immunità per testimoniare su interferenze di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due dei falsi grandi elettori repubblicani che hanno sostenuto Donald Trump alle presidenziali del 2020 hanno accettato l’immunità offerta dalle autorità giudiziarie per testimoniare davanti ad un gran giurì di Washington in merito al tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden, da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che l’accordo per una “immunità limitata” è stato raggiunto con lo staff del consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini avviate nei confronti di Trump. Secondo le fonti, l’intesa raggiunta con i due testimoni potrebbe rappresentare un segnale di imminenti decisioni in merito a possibili accuse di interferenze elettorali nei confronti dell’ex presidente, già incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. (Was)