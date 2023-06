Cina: fondo sovrano saudita ha accumulato quote milionarie nei colossi dell'hi-tech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo per gli investimenti pubblici dell'Arabia Saudita (Pif) avrebbe accumulato partecipazioni per oltre un miliardo di dollari nei colossi tecnologici della Cina negli ultimi due anni, mentre i gestori di fondi statunitensi continuano a privilegiare il mercato interno. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post" sulla base delle informative presentate dalle borse di Hong Kong e Stati Uniti, precisando che sono almeno cinque le aziende partecipate dal fondo, tra cui il colosso dell'e-commerce Alibaba, la rivale Pdd Holdings e la società di biotecnologie BeiGene. Il valore delle azioni possedute dal fondo nelle tre società, sarebbe ammontato a 263 milioni di dollari solo alla fine di marzo. Contemporaneamente, un aumento della partecipazione di oltre il 5 per cento è stato rilevato anche nella società produttrice di pannelli solari Flat Glass Group. (segue) (Cip)