Cina: fondo sovrano saudita ha accumulato quote milionarie nei colossi dell'hi-tech (2)

- Tramite la società di capitale di rischio SoftBank Vision Fund, inoltre, il fondo sovrano detiene anche una partecipazione indiretta del 14 per cento in SenseTime, il più grande sviluppatore di software incentrati sull'intelligenza artificiale in Cina. L'interesse dello Stato del Medio Oriente nel settore hi-tech della Cina sembra confermato anche dall'ultimo investimento di Cyvn Holdings, sostenuta dal governo di Abu Dhabi, che ha stipulato un accordo per acquisire una partecipazione del 7 per cento nella start up di veicoli elettrici Nio. Iniziative, queste, che arrivano mentre la Cina rafforza la propria presa sulla regione a scapito degli Usa, e mentre i leader delle aziende di Hong Kong tentano di incentivare il flusso bidirezionale degli investimenti con il Medio Oriente. (Cip)