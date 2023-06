Abruzzo: Confartigianato Imprese e Intesa Sanpaolo, intesa per sostenere crescita aziende del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo e Confartigianato Imprese Abruzzo hanno siglato e presentato oggi pomeriggio a Pescara un accordo di collaborazione volto a promuovere gli investimenti delle imprese associate e ad accompagnarle nell'attuale contesto economico per un rilancio stabile e diffuso, con misure di sostegno ad hoc. Il protocollo si inserisce nell'ampia e consolidata partnership tra il gruppo bancario e Confartigianato Imprese e individua una serie di misure e interventi, finanziari e non solo, coerenti con le misure del Pnrr e finalizzati ad agevolare gli investimenti e i processi di innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, efficientamento energetico, valorizzazione del capitale umano. Ad introdurre i lavori sono stati il presidente e il segretario regionale di Confartigianato Imprese Abruzzo, Giancarlo Di Blasio e Daniele Di Marzio, seguiti dall'intervento del direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli. Obiettivi centrali del protocollo l'accelerazione della transizione sostenibile, attraverso finanziamenti circular economy e S-Loan (Sustainability Loans), linee di finanziamento a medio-lungo termine che prevedono un innovativo meccanismo di premialità sui tassi in base al raggiungimento di determinati obiettivi in ambito Esg; e il sostegno alla crescita e alla digitalizzazione, grazie ai finanziamenti DLoan (Digital Loans), anche in questo caso con una riduzione di tasso legata all'impegno dell'azienda a investire sulle soluzioni digitali, e a una rete di partner specializzati che facilitano l'evoluzione delle relazioni con clienti e fornitori e i processi aziendali.Nell'arco del Pnrr il gruppo Intesa Sanpaolo mette a disposizione 410 miliardi di euro, dei quali 120 per le Pmi, con un'ampia gamma di soluzioni di finanziamento che integrano le agevolazioni pubbliche, e strumenti per favorire l'utilizzo dei fondi, tra cui la piattaforma web Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, cui le aziende clienti possono accedere gratuitamente per individuare rapidamente, da un unico punto di accesso, le migliori opportunità relative alle misure e ai bandi del Pnrr sulla base del proprio profilo, settore di attività e territorio, raccogliendo le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento e concorrendo all'assegnazione dei fondi pubblici. Sempre in questo ambito si inserisce il plafond di 76 miliardi di euro a livello nazionale confermato di recente da Intesa Sanpaolo per favorire gli investimenti delle imprese in fonti rinnovabili e accelerare la transizione energetica e sostenibile, anche attraverso iniziative che incentivano la creazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer)promuovendo sui territori la diffusione di modelli di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile. (segue) (Gru)