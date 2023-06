Abruzzo: Confartigianato Imprese e Intesa Sanpaolo, intesa per sostenere crescita aziende del territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nell'accordo con Confartigianato Imprese Abruzzo sono previste misure per aiutare le imprese del territorio a fronteggiare i maggiori costi legati ai rincari energetici e ridurre la dipendenza energetica, abbinabili alla garanzia Sace Green all'80 per cento che consente di allungare la durata dei finanziamenti fino a 20 anni, con tre anni di preammortamento. Secondo la direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo che ha lavorato sul trend e le prospettive dell'artigianato abruzzese sul territorio regionale le imprese artigiane sono più di 28 mila, quasi un quarto si trova in provincia di Pescara.L'economia italiana si sta dimostrando più resiliente di quanto atteso. Il manifatturiero ha potuto contare su una diversificazione delle produzioni particolarmente alta, sulla capacità di competere sui mercati internazionali e sul sostegno degli investimenti. Il turismo ha vissuto un recupero importante nel 2022. In Abruzzo, per il 2023 ci si attendono risultati superiori sia al 2022 sia al 2019. (Gru)