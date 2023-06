Roma: cortei in Centro ed evento in via Veneto, gli appuntamenti del fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 9 alle 14, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza del Popolo attraversando via Vittorio Emanuele Orlando, via e piazza Barberini, via Sistina, viale Trinità dei Monti e viale Gabriele D'Annunzio. Possibili deviazioni per i bus. Domani, dalle 14 alle 20, un corteo sfilerà da piazza della Repubblica a piazza di Porta San Giovanni attraversando via delle Terme di Diocleziano, via Amendola, via Cavour, piazza dell'Esquilino, via Liberiana, piazza Santa Maria Maggiore, via Merulana, viale Manzoni e via Emanuele Filiberto. Possibile deviazione per le linee del trasporto pubblico. Dalle 7 di domani alle 5 di domenica, per un evento, via Veneto sarà chiusa tra via Boncompagni e largo Fellini. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 13 alle 19, un corteo sfilerà da piazza Vittorio a piazza di Porta San Giovanni percorrendo via dello Statuto, via Merulana, viale Manzoni, via Emanuele Filiberto. Possibili deviazioni per le linee del trasporto pubblico.(Com)