Tim: Elisabetta Romano nominata presidente di Sparkle

- Tim informa che Elisabetta Romano è stata nominata presidente del Consiglio di amministrazione di Sparkle, l’operatore globale del gruppo, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo. A Elisabetta Romano, Chief Network Operations and Wholesale Officer di Tim, vanno i migliori auguri per il nuovo incarico. L’Ad Enrico Maria Bagnasco mantiene la guida di Sparkle con le deleghe conferitegli alla nomina lo scorso novembre. La nomina – riferisce una nota – arriva in seguito alle dimissioni di Alessandro Pansa, che ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente di Sparkle e Tesly per concentrarsi al meglio nel suo nuovo incarico di componente del Consiglio di amministrazione di Tim. Ad Alessandro Pansa vanno i migliori ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni e gli auguri per il rinnovato impegno nel Consiglio della capogruppo. (Com)