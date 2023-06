Autonomia: Carfagna, che tristezza stereotipi Fitto su Sud “piagnone”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che tristezza un ministro per il Sud che “invece di difendere il Sud lo accusa di essere piagnone, solo perché c’è chi si oppone all'autonomia differenziata di Calderoli, una riforma stroncata praticamente da tutti". Così in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Fitto ricicla vecchi stereotipi che pensavamo ormai superati e rilancia l’immagine di un Mezzogiorno lamentoso smentita dai fatti. Io non sono per difendere l’esistente e sono a favore di una maggiore responsabilizzazione della classe dirigente, ma resto contraria ad un’autonomia senza il finanziamento dei lep e che delega alle regioni materie come l’energia, il commercio con l’estero e i rapporti con l’Unione europea. Si rifletta su questo - conclude Carfagna - evitando di scadere in pregiudizi e inutili banalità". (Rin)