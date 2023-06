Ue: Tajani incontra Metsola, in pieno spirito europeo collaboriamo su grandi temi del nostro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pieno spirito europeo “collaboriamo per affrontare i grandi temi del nostro tempo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha ricevuto alla Farnesina la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. “Ringrazio Roberta Metsola per la sua visita al ministero degli Esteri, per la sua vicinanza e amicizia nei confronti dell'Italia. Nel pieno spirito europeo collaboriamo per affrontare i grandi temi del nostro tempo. A cominciare dalla guerra in Ucraina e dalle politiche migratorie”, ha scritto Tajani in un messaggio su Twitter. (Res)