Governo: M5s, inchiesta Report su Santanchè fa onore a Rai, ministro spieghi in Parlamento

- L'inchiesta di Report che ha riguardato la ministra Santanchè “rappresenta una legittima ed anzi dovuta attività di giornalismo investigativo che fa onore al servizio pubblico”. Loi hanno dichiarato gli esponenti del Movimento 5 stelle in vigilanza Rai Dario Carotenuto, Dolores Bevilacqua, Anna Laura Orrico e Riccardo Ricciardi. “Piuttosto che minacciare querele nei confronti di giornalisti con la schiena dritta che fanno il proprio lavoro – hanno proseguito –, Daniela Santanchè se ci riesce risponda punto per punto in Parlamento ai gravi rilievi di Report. E infine: basta con il silenzio complice di Giorgia Meloni su questa vicenda. Se la ministra del turismo non viene in Parlamento – hanno concluso – la presidente del Consiglio ha il dovere di chiederle di fare un passo indietro". (Rin)