Sardegna: via libera Giunta regionale a cabina di regia a programma occupazionale per zone interne

- Via libera dell'esecutivo regionale alla costituzione di una cabina di regia che dovrà, con urgenza, monitorare e predisporre un programma di sviluppo occupazionale per le zone svantaggiate della Sardegna. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando, su proposta dell'assessore del Lavoro, Ada Lai, un’apposita delibera. “Un progetto concreto per la ripartenza dei territori in crisi - ha affermato Lai - come le aree di crisi complessa e quelle interne, che crei ricadute occupazionali e sviluppo locale. Si tratta di un nuovo approccio, integrato, sinergico e condiviso per co-programmare in modo mirato ed efficace le risorse destinate alla coesione territoriale, e ridurre le condizioni di svantaggio che limitano quei territori svantaggiati, in linea con gli obiettivi del PNRR”. (segue) (Rsc)