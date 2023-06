I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Ramaphosa, continente "non mendica" ma chiede "equità" - L'Africa "non mendica" ma vuole essere "protagonista del mondo" e chiede per questo un trattamento di "uguaglianza ed equità" con il resto del globo. E' con convinzione che il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha rilasciato queste dichiarazioni nel suo discorso conclusivo al Summit per un Nuovo patto finanziario globale, iniziativa in chiusura oggi a Parigi promossa dalla presidenza francese e co-organizzata insieme al governo dell'India, Paese presidente di turno del G20. "Non siamo qui a chiedere generosità, vogliamo essere protagonisti nel mondo", ha detto Ramaphosa, ricordando che il suo Paese ha promosso insieme ad altri cinque del continente - Egitto, Comore, Senegal, Zambia, Uganda - una missione di pace africana in Russia e Ucraina per tentare di mediare nel conflitto in corso dal febbraio del 2022. Ramaphosa ha insisito sulla necessità di ripristinare "l'orgoglio dell'Africa": "Non siamo mendicanti. Trattateci con uguaglianza ed equità, non con un sentimento di generosità”, ha detto il presidente ai leader mondiali presenti al vertice parigino. Fra i temi sollevati dal capo dello Stato sudafricano anche la disponibilità dei vaccini e le "vuote promesse finanziarie" riservate in più occasioni ai Paesi dell'Africa, oltre a progetti di forte impatto regionale come la grande diga idroelettrica Inga III - capace di alimentare l'intera Africa meridionale - o gli sviluppi della ferrovia transahariana, pensata per collegare Il Cairo a Città del Capo ma mai interamente completata. (segue) (Res)