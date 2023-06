I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Etiopia: Diga rinascita, governo denuncia "interferenza" Lega araba nel contenzioso - Il ministro degli Esteri etiope Demeke Mekonnen ha ribadito il rifiuto del suo Paese a qualsiasi intervento della Lega araba nella gestione del progetto della Grande diga della Rinascita etiope (Gerd), contestato da Egitto ed in parte Sudan. In dichiarazioni citate dal quotidiano arabo "Asharq Al Awsat", Mekonnen ha respinto quella che ha definito "un'interferenza non costruttiva e ingiustificata" della Lega araba nel dossier Gerd. I dettagli del riempimento della diga sono stati concordati tra gli esperti dei tre Paesi, ha detto, e l'Etiopia ha lavorato per affrontare le preoccupazioni di Egitto e Sudan. Le sue dichiarazioni arrivano mentre il governo etiope sta per avviare il quarto riempimento della diga sul Nilo Azzurro, operazione ritenuta controversa per l'imminente stagione delle piogge prevista a luglio ed agosto. In caso di incidenti, temono i Paesi a valle, l'acqua si riverserebbe in modo drammatico sui loro territori. A Parigi, intanto, i media regionali hanno riferito di un'inaspettata e cordiale stretta di mano fra il premier etiope Abiy Ahmed e il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi a margine del vertice per un Nuovo patto finanziario globale, in chiusura oggi a Parigi. (segue) (Res)