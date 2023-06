I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: summit Parigi, Ue e Canada stanziano 2,5 miliardi di euro per sostenere transizione energetica - L’Africa ottiene un significativo risultato dal vertice per il Nuovo patto finanziario globale, ospitato a Parigi dalla presidenza francese. L'Unione europea e i governi di Francia, Germania, Regno Unito e Canada hanno infatti annunciato lo stanziamento di 2,5 miliardi di dollari per sostenere la transizione energetica in Senegal. Grazie al finanziamento concesso, il Paese dell'Africa occidentale si è impegnato a raggiungere entro il 2030 il 40 per cento di energie rinnovabili sulla sua produzione totale, un obiettivo accolto con favore dall’Ue e dal governo canadese, ritenuto fra i partner internazionali più affidabili nelle politiche di promozione di un’alternativa energetica a quella derivata da materie fossili. Per consentire l'accelerazione di questo dispiegamento di energie rinnovabili, hanno spiegato i firmatari dell’accordo in un comunicato congiunto, i partner internazionali e le banche multilaterali di sviluppo mobiliteranno, a partire dall’anno in corso, 2,5 miliardi di euro per un periodo stimato fra i tre e i cinque anni. Ulteriori finanziamenti potranno essere mobilitati durante e oltre questo periodo, si precisa, “per sostenere le ambizioni senegalesi”. (segue) (Res)