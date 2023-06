I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zimbabwe: undici candidati correranno per la presidenza del Paese - Un totale di undici candidati correranno per la presidenza dello Zimbabwe alle elezioni generali del prossimo 23 agosto. Lo ha annunciato la Commissione elettorale, precisando di aver autorizzato la loro candidatura. Fra queste rientrano quella del presidente uscente Emmerson Mnangagwa, il principale rivale Nelson Chamisa, ed il candidato indipendente Savior Kasukuwere. Ex ministro e deputato, quest'ultimo potrebbe secondo il quotidiano locale "The News Hawks" fare la differenza in termini di equilibrio di voti, dal momento che nel 2018 il presidente Mnangagwa ha vinto le elezioni con un risicato 50,08 per cento di preferenze, riuscendo ad evitare per un pelo il ballottaggio con lo storico rivale e leader di opposizione Chamisa. Kasuwere si confronterà con entrambi i candidati e per gli analisti se raccogliesse almeno 100 mila voti potrebbe avere un impatto determinante sul voto. Per queste elezioni, la commissione ha aumentato di molto i costi di segreteria per chi si candida alla presidenza, sollevando critiche per una spesa - pari a 20 mila dollari rispetto ai precedenti 1.000 - ritenuta eccessiva da molti. Per candidarsi come deputato, le tariffe sono aumentate da 50 a 1.000 dollari, in un Paese dove in media un lavoratore guadagna 300 dollari al mese. (segue) (Res)