- Francia: Macron, a Summit di Parigi consenso completo su patto finanziario - Al Summit per un nuovo patto finanziario mondiale che si è aperto ieri a Parigi c'è stato un "consenso completo" per "riformare in profondità" il sistema internazionale. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macorn in chiusura dell'evento. "Bisogna cominciare il lavoro da adesso", ha affermato il capo dello Stato, spiegando che tra due anni si terrà, sempre a Parigi, un'altra "riunione". (segue) (Res)