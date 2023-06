© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: socialisti a Sumar, contrari a referendum in Catalogna, soluzione vecchia e divisiva - Il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) "non condivide soluzioni vecchie e divisive" su un referendum di indipendenza della Catalogna concordato con lo Stato. Lo ha detto il ministro della Presidenza, Felix Bolanos, dopo che il portavoce della campagna di Sumar, Ernest Urtasun, ha ribadito che la posizione della piattaforma di sinistra guidata dalla ministra del Lavoro, Yolanda Diaz, è "da tempo" a favore di un referendum concordato tra la Catalogna e lo Stato spagnolo. Bolanos ha sottolineato che si impegnerà nel dialogo e ha ribadito che la Catalogna del 2023 non è "fortunatamente nulla di simile" a quella ereditata dal governo nel 2018 del Partito popolare (Pp) di Mariano Rajoy, quando si organizzò il referendum d'indipendenza illegale. "È una Catalogna in cui ora la convivenza e il rispetto dei diritti sono assolutamente garantiti", ha evidenziato Bolanos. A suo avviso, questa differenza è dovuta al lavoro del governo e al suo impegno per il dialogo e anche per "non tornare a soluzioni vecchie, superate e assolutamente divisiva che non risolvono nulla". (segue) (Res)