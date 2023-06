© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: viceministro Esteri, non pubblichiamo numero armi nucleari trasferite in Bielorussia - La Russia non intende pubblicare dati sul numero di armi nucleari che saranno trasferite in Bielorussia. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo, Sergej Rjabkov. "Dubito profondamente che questo argomento diventerà generalmente oggetto di discussione pubblica da parte nostra. Voglio dire che per decenni gli Stati Uniti hanno mantenuto le loro armi nucleari tattiche in un certo numero di Paesi europei e non hanno mai rivelato numeri esatti. Perché dovremmo dichiarare unilateralmente una cosa del genere?" ha detto Rjabkov nel corso di una conferenza stampa. (segue) (Res)