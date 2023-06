© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regno Unito: banche promettono flessibilità dopo aumento tassi d'interesse - Le banche e gli istituti di credito britannici offriranno maggiore flessibilità a chi ha contratto mutui e si trova in difficoltà a causa dell’aumento dei tassi di interesse. E’ quanto ha riferito l’emittente “Bbc” dopo che i rappresentanti del settore hanno incontrato il cancelliere dello Scacchiere, Jeremy Hunt, a Downing Street. I mutuatari potranno apportare una modifica temporanea alle condizioni del mutuo e poi tornare alla formulazione originale entro sei mesi. Inoltre, il settore bancario ha concordato una proroga di 12 mesi prima dell’avvio delle procedure di recupero dei crediti nei confronti di mutuatari insolventi o che non vogliano pagare. I rappresentanti delle banche hanno descritto l’incontro con Hunt come "produttivo". (segue) (Res)