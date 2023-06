© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: Consiglio Ue concorda mandato negoziale su piano produzione munizioni - Gli Stati membri dell'Unione europea hanno concordato un mandato negoziale sulla proposta di regolamento che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni, intesa a sostenere il potenziamento delle capacità di fabbricazione di munizioni terra-terra, di artiglieria e di missili. Lo si legge in un comunicato del Consiglio europeo. “Con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la guerra è giunta alle nostre porte. L'industria della difesa dell'Ue si trova ad affrontare sfide senza precedenti per far fronte alla nuova realtà e alle lacune esistenti. Dobbiamo fare quanto in nostro potere per aiutare la base industriale di difesa europea a produrre di più, per la nostra stessa sicurezza e a favore della capacità dell'Ucraina di difendersi da una guerra di aggressione ingiusta. Questa rimane la nostra priorità e una questione della massima urgenza”, ha riferito il ministro della Difesa svedese, Pal Jonson. Stoccolma ha attualmente la presidenza di turno del Consiglio dell’Ue. Con l'introduzione di misure mirate, compresi i finanziamenti, la proposta di regolamento in oggetto mira ad affrontare l'attuale carenza di munizioni, missili e relativi componenti, in modo da attuare la linea d'azione 3 del piano concordato dal Consiglio nel marzo 2023 per consegnare con urgenza munizioni e missili all'Ucraina e aiutare gli Stati membri a ricostituire le proprie scorte. La proposta della Commissione europea impegna 500 milioni di euro a prezzi correnti dal bilancio dell'Ue. (Res)