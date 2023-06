© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: rilasciato il leader del Fronte di salvezza nazionale Chaima Issa - Il giudice istruttore del Polo giudiziario antiterrorismo in Tunisia ha deciso di rilasciare Chaima Issa, leader del Fronte di salvezza nazionale. Lo riferisce l'avvocato Islem Hamza in un messaggio sulla sua pagina Facebook ufficiale. Il 14 giugno scorso, l'organizzazione non governativa Amnesty International aveva chiesto alla presidenza tunisina il rilascio degli otto leader politici dell'opposizione detenuti dallo scorso febbraio con le accuse di cospirazione contro la sicurezza del Paese, tra cui lo stesso Issa. "Il loro arresto viola i diritti umani alla libertà di espressione, alla riunione pacifica, alla formazione e all'adesione ad associazioni che sono garantiti dal diritto internazionale", si leggeva nella nota di Amnesty. (segue) (Res)