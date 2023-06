I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Turk (Onu) esprime "preoccupazione per restrizioni alla libertà di stampa" - L’Alto commissario per i diritti umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, Volker Turk, ha espresso la sua “preoccupazione per le crescenti restrizioni al diritto alla libertà di espressione e di stampa in Tunisia”. Lo ha reso noto oggi un comunicato stampa dell’ufficio dell’Alto commissario Onu, secondo cui Turk ha invitato le autorità tunisine a “rispettare gli standard del giusto processo in tutti i procedimenti giudiziari, a cessare di processare i civili davanti ai tribunali militari e a rilasciare tutte le persone detenute arbitrariamente”. "È preoccupante vedere la Tunisia, un Paese che un tempo nutriva così tante speranze, regredire e perdere i diritti umani conquistati nell'ultimo decennio", sottolineando che "mettere a tacere le voci dei giornalisti mina il ruolo cruciale dei media indipendenti, con un effetto corrosivo sulla società nel suo complesso". (segue) (Res)