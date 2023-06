I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: presidente Egitto, gli africani emigreranno in Europa senza una speranza nei loro Paesi - Se le persone in Africa non troveranno speranza e opportunità di vita, si muoveranno in direzione dell'Europa. Lo ha detto il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, a margine del vertice internazionale per un nuovo patto finanziario globale, a Parigi. "Circa 27mila persone hanno perso la vita a causa dell'immigrazione clandestina negli ultimi anni da alcuni Paesi africani, dovuta alla perdita di speranza nel realizzare le proprie aspirazioni future", ha affermato Al Sisi. Il capo dello Stato egiziano ha chiesto di iniettare 100 miliardi di dollari, dai fondi stanziati dai Paesi sviluppati per combattere il cambiamento climatico, nel continente africano in questo momento e per migliorare l'infrastruttura. Al Sisi ha affermato che i Paesi sviluppati e ricchi che possiedono la tecnologia hanno una responsabilità morale e politica nei confronti di quelli che non ce l'hanno. Nel suo intervento, il presidente egiziano ha dichiarato di non aver promesso nulla ai suoi cittadini durante la sua campagna elettorale, a differenza dei candidati nei Paesi in via di sviluppo. (segue) (Res)