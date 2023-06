I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile-Argentina: Lula incontra Fernandez a Brasilia lunedì prossimo - Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, riceverà il prossimo lunedì 26 giugno, l'omologo dell'Argentina, Alberto Fernandez, in visita ufficiale. Secondo l'agenda divulgata dalla presidenza brasiliana Lula e Fernandez affronteranno i temi principali dell'agenda bilaterale. Principale partner commerciale del Brasile in Sud America, l'Argentina sta affrontando una nuova grave crisi economica, con la svalutazione della moneta locale, con perdita di potere d'acquisto per i cittadini e alti tassi di inflazione. A marzo, l'inflazione nel paese vicino ha raggiunto il 104 per cento annuo. Per questo motivo, il presidente Lula ha cercato di favorire iniziative per aiutare i suoi vicini, anche per evitare un calo delle esportazioni brasiliane nel Paese. Da gennaio ad oggi Lula e Fernandez si sono già incontrati quattro volte. Oltre all'incontro in occasione della cerimonia di insediamento di Lula, il presidente brasiliano ha effettuato una visita ufficiale in Argentina nel suo primo viaggio internazionale. Fernandez è andato a Brasilia altre due volte, una per incontrare direttamente Lula, a maggio, e un'altra per partecipare al vertice dei presidenti sudamericani. (segue) (Res)