- Brasile: stato di Rio de Janeiro concede alta onorificenza a calciatore Neymar Jr - I deputati dell'Assemblea legislativa dello stato brasiliano di Rio de Janeiro (Alerj) hanno approvato il disegno di legge che concede al giocatore Neymar Jr. la medaglia Tiradentes, la più alta onorificenza offerta dalla Camera legislativa dello Stato. Nelle motivazioni, il deputato Anderson Moraes ha evidenziato i successi della carriera del calciatore, così come le iniziative sociali dell'Instituto Neymar, che offre sostegno a migliaia di bambini. "È uno sportivo innegabilmente riconosciuto, che, grazie al suo lavoro e al suo talento, è diventato uno dei più grandi calciatori del mondo e della storia, fonte d'ispirazione per migliaia di bambini e appassionati di sport nello stato di Rio de Janeiro, sia per il suo talento, oltre che per la sua allegria, irriverenza, nonché esempio di vittoria da sportivo e da cittadino", ha commentato detto Moraes. (segue) (Res)