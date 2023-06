I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: transizione energetica, Petrobras e Banca sviluppo firmano accordo cooperazione - La compagnia energetica statale brasiliana Petrobras e la Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes) hanno firmato un accordo di cooperazione tecnica incentrato sulla transizione energetica, la ricerca, lo sviluppo scientifico e la reindustrializzazione. Per raggiungere questi obiettivi è stata creata una commissione mista, che si riunirà ogni due mesi. Il presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, ha affermato che la partnership con il Bndes sarà fondamentale per affrontare le sfide legate alla transizione energetica. "Immagina la sfida di essere un produttore di qualcosa che è destinato a scomparire, ma che devi nonostante ciò ancora continuare a produrre, con investimenti molto ingenti. Il tutto nel bel mezzo di un processo di transizione che obbliga a guardare tra 30 o 40 anni in un mondo senza prodotti petroliferi", ha detto il presidente di Petrobras, Jean Paul Prates, in una conferenza stampa. "Anche i nostri fornitori stanno effettuando le loro transizioni energetiche. Tutti in qualche modo stanno cercando di fare meno affidamento sull'approvvigionamento dell'industria petrolifera e del gas. E tra 15 anni avremo sicuramente difficoltà a fare un avviso pubblico e ad avere fornitori classici", ha aggiunto. (Res)