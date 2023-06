© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Italia: dirigente Partito comunista Liu Jianchao sarà a Roma il 26 e 27 giugno - Il direttore del dipartimento per le relazioni internazionali del Partito comunista cinese, Liu Jianchao, sarà in visita a Roma il 26 e 27 giugno. Lo conferma ad "Agenzia Nova" l'ambasciata cinese in Italia, non fornendo dettagli sull'agenda della visita. (segue) (Res)