© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: emergenza caldo, a Pechino è allarme rosso per la prima volta in 9 anni - Il centro meteorologico di Pechino ha emesso un allarme rosso per la prima volta in nove anni, dopo che le temperature nella capitale della Cina hanno toccato i 41 gradi. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che non si registravano temperature così elevate per due giorni consecutivi dal 1951. Allerte simili sono state diramate anche nella vicina provincia di Hubei, dove sono attese temperature tra i 37 e i 39 gradi con picchi di 42 gradi in città come Shijiazhuang e Xingtai. L'ondata di caldo dovrebbe investire il nord del Paese fino a lunedì prossimo, quando le temperature dovrebbero tornare in un intervallo compreso tra i 34 e i 36 gradi. (segue) (Res)