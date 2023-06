© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: viceministro Economia in Belgio per discutere di commercio e investimenti - Il viceministro dell'Economia di Taiwan, Chen Chern-chyi, ha intrapreso una visita in Belgio per discutere di investimenti e cooperazione commerciale. Lo riferisce il dicastero taiwanese in una nota, precisando che la delegazione ha tenuto incontri a porte chiuse con alcuni funzionari e gruppi imprenditoriali europei, invocando un aumento della cooperazione soprattutto nell'industria dei semiconduttori. Durante i colloqui, Chen ha ribadito l'impegno di Taiwan a favore della pace nello Stretto, dove la Cina invia quotidianamente navi e aerei militari per rivendicare la sovranità sull'isola autogovernata. Il viceministro farà ritorno a Taipei domani, 24 giugno. (segue) (Res)