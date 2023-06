© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: partiti di opposizione riuniti a Patna - È in corso a Patna, nello Stato indiano del Bihar, una riunione dell’opposizione convocata per cercare di creare un fronte comune in vista delle elezioni politiche del 2024. Una quindicina di partiti hanno aderito all’iniziativa, tra cui il Congresso nazionale indiano (Inc), la prima forza di opposizione. L’iniziativa è stata liquidata come una “sessione fotografica” da Amit Shah, ministro dell’Interno e dirigente del Partito del popolo indiano (Bjp), che si è detto certo che il primo ministro, Narendra Modi, vincerà anche le elezioni dell’anno prossimo. Si tratta, tuttavia, del primo incontro di alto livello che mette insieme diverse forze di minoranza. Il Congresso è presente col suo presidente, Mallikarjun Kharge, e con Rahul Gandhi, figura di spicco del partito al centro di una recente vicenda giudiziaria – una condanna per diffamazione – che ha comportato la sua destituzione da membro della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento. (Res)