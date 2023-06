Speciale scuola: Lazio, assessore, su scuola e lavoro merito e contrasto fragilità le priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Merito e contrasto alle fragilità sono le priorità. Lo dichiara l'assessore al Lavoro, all'Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, della Regione Lazio, Giuseppe Schiboni. Sono state presentate in commissione consiliare, presieduta dal consigliere Angelo Tripodi della Lega, le linee programmatiche 2023 – 2028 dell'assessorato. "È stata un'occasione importantissima per illustrare i contenuti dei principali asset su cui stiamo ed intendiamo lavorare in un'ottica di confronto costante con i componenti del Consiglio, con gli stakeholder e tutti coloro, dalle associazioni datoriali ai sindacati, che svolgono un ruolo attivo nei comparti di mia competenza", ha aggiunto Schiboni. "La nostra programmazione è basata sul principio della continuità nella discontinuità ed è permeata da una riforma coraggiosa e radicale dell'intero sistema della formazione, delle politiche attive per il lavoro, del mondo della scuola, dell'università e della ricerca, puntando ad un orizzonte di crescita che nasce dalla definizione delle priorità, dei tempi e delle modalità di realizzazione dei percorsi di sviluppo". (Com)