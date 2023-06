Speciale scuola: a palazzo Vidoni incontro con allievi e dottorandi di Sant'Anna e Normale di Pisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno stretto interscambio tra il mondo delle università e quello del lavoro è sempre più necessario per fornire ai giovani talenti gli strumenti giusti per orientarsi. Oggi più che mai l'accompagnamento al lavoro deve rappresentare una priorità per gli Atenei: non solo fucine di saperi, ma motori di sviluppo, sempre più coinvolti nella crescita dell'Italia anche attraverso un collegamento diretto con il lavoro pubblico". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, nell'incontro, nella sede del dipartimento della Funzione pubblica a palazzo Vidoni, a Roma, dedicato agli allievi universitari e ai dottorandi della Scuola superiore Sant'Anna e della Scuola Normale superiore di Pisa. Due eccellenze accademiche italiane, ai primi posti nei principali ranking universitari mondiali per qualità della ricerca e della didattica nonché per la dimensione internazionale. L'evento ha rappresentato un primo "Career Day" presso la Pa, pensato come occasione di scambio diretto, "a tu per tu", con i professionisti di domani, per mostrare prospettive e opportunità che la Pubblica Amministrazione può offrire per una carriera al servizio del Paese. (Com)