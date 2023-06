Veneto: dal 17 settembre al via calendario venatorio regionale per stagione 2023-2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ha dato il proprio via libera al calendario venatorio per la stagione 2023-2024. La stagione partirà domenica 17 settembre 2023 e giungerà a conclusione lunedì 31 gennaio 2024. "Anche quest'anno - ha commentato Cristiano Corazzari, assessore regionale alla Caccia - il lungo e approfondito lavoro istruttorio, ha prodotto un calendario equilibrato, rispettoso dell'ambiente, delle normative europee e nazionali, della consistenza numerica delle diverse specie e del diritto dei cacciatori ad esercitare la loro attività e che ha ottenuto, per buona parte delle scelte gestionali operate dall'amministrazione, la condivisione da parte di Ispra". Il calendario stabilisce i periodi di caccia di determinate specie. In quello approvato, la novità riguarda la reintroduzione della specie del Moriglione. (Rev)