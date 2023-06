Russia: ministero Esteri vieta ingresso nel Paese a nuovi rappresentanti Ue in risposta a sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta all'undicesimo pacchetto di sanzioni dell'Ue, il ministero degli Esteri di Mosca ha deciso di ampliare "notevolmente" l'elenco dei rappresentanti dell'Ue per cui è vietato l'ingresso nella Federazione Russa. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri russo in una nota. "L'Unione europea continua a cercare di fare pressione sulla Russia attraverso misure restrittive unilaterali (...) Riteniamo che queste azioni dell'Ue siano illegittime e minino le prerogative giuridiche internazionali del Consiglio di Sicurezza dell'Onu", si legge nel documento. Le limitazioni riguarderanno i rappresentanti delle forze dell'ordine, organizzazioni statali e commerciali dei Paesi europei, cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea coinvolti nella fornitura di aiuti militari a Kiev. Inoltre, l'ingresso sarà vietato ai rappresentanti delle strutture europee responsabili dell'introduzione di sanzioni contro la Russia. "Le restrizioni si estendono anche ai parlamentari dei Paesi dell'Ue che promuovono un'agenda conflittuale con la Russia", ha concluso il ministero. (Rum)